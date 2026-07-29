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2026 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

29.07.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecinin başlayacağı tarihi ve üniversite kontenjanlarını merakla bekliyor. Peki, 2026 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başlarken, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Peki, 2026 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgi amacıyla yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile üniversite adaylarının beklediği tercih süreci netleşti. Buna göre 2026-YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinde adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınacak.

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