YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları için en kritik ve heyecan dolu süreç olan tercih dönemi resmen kapıyı çalıyor. Adaylar aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almak ve hayallerindeki bölüme yerleşmek için kılavuzları incelemeye koyuldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, tercih maratonunun başlayacağı tarih ve süreçle ilgili tüm merak edilenler netleşti. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, üniversite adaylarının büyük bir merakla beklediği 2026 YKS tercih dönemi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak.

Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2026 Çarşamba

Bitiş Tarihi: 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM kılavuzuna göre adayların yerleştirme puanlarıyla tercih yapabilecekleri belirli bir sınır bulunmaktadır:

Merkezi yerleştirmede adayların 24 adet tercih hakkı bulunmaktadır.

Adaylar bu 24 tercihi istedikleri gibi devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, KKTC'deki üniversiteler veya ilgili önlisans/lisans programları arasından doldurabilirler.

24 tercihin tamamını doldurma zorunluluğu yoktur.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin resmi sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hata yapmamak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Kılavuzu İnceleyin: 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice inceleyin; kodları, özel koşulları ve nitelikleri kontrol edin.

Sisteme Giriş: ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Tercih Ekranı: "2026 YKS Tercih" alanına gelerek, kılavuzdan belirlediğiniz bölüm kodlarını sırasıyla sisteme kaydedin.

Sıralama ve Kontrol: Tercihlerinizi kaydettikten sonra sıralamalarınızı ve kodları son kez dikkatle gözden geçirin.

Onaylama: İşlem tamamlandıktan sonra mutlaka "Tercihleri Bildir" butonuna basarak sistemi onaylayın. Onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacaktır. İşlem bittikten sonra "Tercih Sonuç Belgesi"nin çıktısını mutlaka alın.