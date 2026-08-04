29 Temmuz 2026 tarihinde başlayan YKS tercih dönemi, üniversite adayları için en heyecanlı ve stratejik günlerin yaşanmasına sahne oluyor. Yüz binlerce genç, başarı sıralamalarına en uygun bölümleri seçmek için ÖSYM AİS üzerinden listelerini şekillendirirken, süre daralıyor. Tercih süresinin ne zaman biteceğini merak eden ve kalan süreyi hesaplayan adaylar için tüm takvim netleşti. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre 2026 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı:

Son Gün: Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla sona erecektir.

Kalan Süre: Bugün itibarıyla (4 Ağustos 2026) adayların tercihlerini tamamlamak ve sistem üzerinden onaylatmak için 6 günü bulunmaktadır.

Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek olası sistem yoğunlukları ve internet kesintilerine karşı adayların tercihlerini son güne bırakmamaları ve işlemlerini önceden tamamlayıp onaylamaları konusunda önemle uyarıyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ermesinin ardından gözler tamamen ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçları duyurusuna çevrilecek:

Beklenen Tarih Aralığı: ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki çalışma takvimi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sorgulama Ekranı: Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecekler.

TERCİHLERİN SON GÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Adayların kalan kısa sürede hata yapmamak adına şu adımları gözden geçirmesi hayati önem taşıyor:

Tercih Listesini Kontrol Edin: 24 tercih hakkının doğru kodlarla ve sıralamayla girilip girilmediğini ÖSYM AİS üzerinden son kez kontrol edin.

"Tercihleri Bildir" Butonu: Listeyi kaydetmek tek başına yeterli değildir; mutlaka "Tercihleri Bildir" butonuna basarak sistemi onaylamanız gerekmektedir. Onaylanmayan tercihler geçersiz sayılır.

Sonuç Belgesi: İşleminiz bittikten sonra sistemden "Tercih Sonuç Belgesi"nin çıktısını alarak mutlaka saklayın.