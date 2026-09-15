2026 YKS üniversite ek tercih yerleştirmeleri başladı mı? Ek tercih e zaman yapılacak, nasıl yapılır?

YKS ek tercih tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve DGS tercihlerinin gerçekleşmesiyle birlikte gündeme geldi. Peki, 2026 KS üniversite ek tercih yerleştirmeleri başladı mı? Ek tercih e zaman yapılacak, nasıl yapılır?

2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin takviminde ana YKS yerleştirme tercihleri 29 Temmuz 2026 saat 11.45’te başlayıp 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erdi. Yerleştirme sonuçları ise 18 Ağustos 2026 saat 05.45’ten itibaren erişime açıldı. Bu doğrultuda, 2026 YKS ek tercihlerinin de Eylül ayının içerisinde yapılması öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerektiğini bildirdi.