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2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

7.08.2026 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

Yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra doçentlik süreçleri ve akademik kadro atamalarında dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'nin sınav takvimine çevirdi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
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2026 YÖKDİL/2 sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, akademik unvan ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanmak üzere dil puanını yükseltmek isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

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YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 9 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te Türkiye genelinde 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek; 300 bina ve 4 bin 165 salonda uygulanacak sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YÖKDİL/2 sınavı 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erecek ve adaylara 180 dakika süre tanınacak; çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarına yönelik sorular yer alacak.

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