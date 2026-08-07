2026 YÖKDİL/2 sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, akademik unvan ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanmak üzere dil puanını yükseltmek isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 9 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te Türkiye genelinde 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek; 300 bina ve 4 bin 165 salonda uygulanacak sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YÖKDİL/2 sınavı 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erecek ve adaylara 180 dakika süre tanınacak; çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarına yönelik sorular yer alacak.