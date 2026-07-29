YÖKDİL/2 2026 sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, akademik unvan ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanmak üzere dil puanını yükseltmek isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Adayların gözü, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL/2 sınav giriş yerlerinin, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün ila 2 hafta önce açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, 2026 YÖKDİL/2 sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının son haftasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.