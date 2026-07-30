YÖKDİL/2 2026 sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, akademik unvan ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanmak üzere dil puanını yükseltmek isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yönelik atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

Öte yandan adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.