YÖKDİL/2 sınavının tamamlanmasının ardından, yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvurularında kullanmak üzere puanlarını bekleyen binlerce adayın gözü, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.