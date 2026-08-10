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2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

10.08.2026 12:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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YÖKDİL/2 sınavının tamamlanmasının ardından, yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvurularında kullanmak üzere puanlarını bekleyen binlerce adayın gözü, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

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