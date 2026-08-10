Yabancı dil bilgilerini ölçmek amacıyla sınava giren yaklaşık 100 bin aday, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlamasının ardından, 2026 YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 9 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk bölümünü adayların erişimine açtı.

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava katılan adaylar, soru kitapçıklarının tamamına 9 Ağustos 2026 saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek. Soru kitapçıklarına erişim 19 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek ve bu tarihten sonra sorular sistem üzerinden görüntülenemeyecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YÖKDİL/2 sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

YÖKDİL PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

YÖKDİL puanları, adayların cevap kâğıtlarının optik okuyucular aracılığıyla elektronik ortamda değerlendirilmesiyle hesaplanacak. Puanlama sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar değerlendirmeye dahil edilmeyecek ve adayların puanları 100 üzerinden belirlenecek.

Sınavda iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanacak. ÖSYM tarafından cevap anahtarında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde ise güncellenen cevap anahtarı esas alınacak.