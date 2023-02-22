93 okula tahliye kararı verilmesine eğitimcilerden tepki: İktidarın plansızlığı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

Okulların açılmasına iki gün kala geçen cumartesi günü İstanbul’daki 93 okulla ilgili depreme karşı riskli görülmesi nedeniyle tahliye kararı çıktı. Buna göre okulların 76’sı yıkılıp yeniden yapılacak, 17 tanesi de güçlendirilecek. Kentte riskli bulunan bu okullardaki 51 bin 995 öğrenci ile 2 bin 275 öğretmen taşımalı eğitimle bu dönemi geçirecek. Kararın okulların açılmasına iki gün kala alınması ve daha önceki yıllarda alınan yıkım kararlarının uygulanmaması nedeniyle tepkilere neden oldu.

Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, söz konusu çalışmaların özensiz ve düzensiz yapıldığını söyledi. Koçak, “İstanbul Valiliği’nce 2006 yılında başlatılan sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında en az 240 okulun yıkılarak yeniden yapılması, birçok okulun da güçlendirilmesi gündeme alınmıştı. Hatta bu proje için Dünya Bankası’ndan ek krediler sağlanmıştı. Ancak, yıllar geçmesine rağmen birçok okula ya hiç müdahele edilmedi ya da hâlâ inşa edilmeyi bekliyor” dedi.

(Ayfer Koçak)

Koçak, “Beşiktaş’taki Hamiyet Gerçek İlkokulu, Murat Beyaz İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu hakkında 2019 yılında yıkım kararı alındı ve öğrenciler başka okullara taşındı. Aradan geçen yıllara rağmen öğrenciler hâlâ okullarına dönemedi. Beyoğlu Hüveyit Bekir İlkokulu bahçesi de 4 yıldır inşaat halinde” diye konuştu.

‘KAYGILARIMIZ ARTIYOR’

‘İktidarın politikasızlığı kaygılarımızı artırıyor’ diyen Koçak şu ifadeleri kaydetti:

“Depremle sanki ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi 2 gün içerisinde okulların boşaltılması bir eğitim politikası olamaz. Plansızlık nedeniyle okulların yükünü iki katına çıkartıp okulların neredeyse tamamını ikili eğitime mecbur bırakmak ancak politikasızlıktır. Bu süreç, hem çocuklarımızın hem de eğitim emekçilerinin canının yıllardır hiçe sayıldığının itirafıdır.”