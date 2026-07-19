Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav maratonu hafta sonu yapılan oturumlarla geride kaldı. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖL 3. dönem cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrencilerin doğru ve yanlış sayılarını kontrol edebileceği cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. Sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz 2026 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

MEB kılavuzunda yer alan bilgilere göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak. Adaylar, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numarası/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.