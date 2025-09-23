Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi paylaştı. Peki, Açıköğretlim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 2025-2026 yılı AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.