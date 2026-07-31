'AI Çağında Müşteri Deneyimi ve Liderlik Sertifika Programı' başvuruları uzatıldı

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD), müşteri deneyimi alanının geleceğini şekillendirecek liderleri yetiştirmek için Koç Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda düzenlenecek “AI Çağında Müşteri Deneyimi ve Liderlik Sertifika Programı”na başvurular 2 Kasım 2026’ya kadar devam edecek.

Katılımcıların derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlayan program, 9 Kasım 2026-7 Nisan 2027 tarihleri arasında toplam dokuz başlık altında yapılacak.

Program, katılımcıların yapay zekâ çağında değişen müşteri beklentilerini anlamalarına, geleceğin müşteri deneyimi yaklaşımlarını benimsemelerine ve kurumlarında somut değer yaratan dönüşüm projelerine liderlik etmelerine olanak tanımayı hedefliyor.