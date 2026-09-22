Anabilim Eğitim Kurumları 40. yılını çizgi film projesiyle kutluyor: Animo & Asimo ekranlara geliyor

Türk eğitim sektörünün köklü temsilcilerinden Anabilim Eğitim Kurumları, 2026-2027 eğitim-öğretim yılını 40. yılına özel yeni bir dijital projeyle karşıladı. Yıllardır kurum bünyesindeki anaokullarında öğrencilere eşlik eden sevilen karakterler "Animo" ve "Asimo", hazırlanan özgün çizgi film serisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Fragmanı 13 Eylül'de yayımlanan çizgi film serisi, Anabilim’in çeyrek asrı aşan eğitim felsefesini dijital ekrana taşırken çocukların merak ve keşfetme arzularını desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim anlayışlarının merkezine çocukların gelişimini koyduklarını belirten Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"40 yıldır öğrencilerimizin hayatına dokunan, onların sorularına ve hayallerine eşlik eden bir kurum olarak biliyoruz ki nitelikli eğitim yalnızca müfredat bilgisi vermekle sınırlı değildir. Gerçek eğitim; merak etmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı ve hayal kurmayı desteklemekle başlar. Animo ve Asimo’nun maceraları da bu vizyonun bir yansıması olarak çocuklarımızla birlikte büyüyecek uzun bir yolculuğun ilk adımıdır."