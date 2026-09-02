2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖF güz dönemi sınavlarının tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 akademik takvimine göre Güz Dönemi ara sınavları (vize) 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirilecek sınavların tarihleri belli oldu. Öğrencilerin takip edeceği sınav tarihleri şu şekilde:

AÖF Güz Dönemi Sınavları

Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize): 5-6 Aralık 2026

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 16-17 Ocak 2027

AÖF Bahar Dönemi Sınavları

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 10-11 Nisan 2027

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 29-30 Mayıs 2027

AÖF Yaz Okulu Sınavı

Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027