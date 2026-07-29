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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

29.07.2026 16:23:00
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Haber Merkezi
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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖF yaz okulu sınavının tarihi ve günü, Temmuz ayının sona ermesiyle birlikte sınav hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, yaz okulu sınav tarihini merakla beklemeye başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavının tarihi, akademik takvimle belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerlerinin ilan edilmesinin ardından öğrenciler, sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

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