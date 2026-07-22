Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemleri, öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri esas alınarak gerçekleştiriliyor. Peki, Anaokulu kayıtları açıldı mı? Anaokulu adrese göre kayıt sistemine nasıl girilir?

ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı anaokulu ve anasınıfı kayıt işlemleri, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Temmuz ayı içerisinde başlatılıyor.

Okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların kayıtları, yaş grupları ve ikamet adresleri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Velilerin ayrıca kayıt için herhangi bir okula başvuru yapmadan önce çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini sorgulaması gerekiyor.

E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çocuğunun hangi anaokuluna veya anasınıfına kaydedildiğini öğrenmek isteyen veliler, şu yöntemleri kullanabilir:

e-Devlet sistemi üzerinden MEB okul öncesi kayıt sorgulama ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)

Çocuğun kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri

Sorgulama ekranında öğrencinin kayıt olduğu okul bilgileri ve ilgili eğitim kurumu detayları görüntülenebiliyor.