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AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?

16.08.2026 14:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav tarihini ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?
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AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürerken öğrencilerin gündeminde sınav tarihi ve giriş belgesi yer alıyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı düzenlenecek sınavla birlikte yaz okulu dönemi de tamamlanmış olacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrencilerin "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Sisteme erişim sağladıktan sonra "Sınav İşlemleri" veya "Sınav Giriş Belgesi" panelinden belge PDF olarak indirilebiliyor veya çıktısı alınabiliyor.

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