22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından AÖS Öğrenci Otomasyonu ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.