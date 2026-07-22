18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖL sınav sonuçlarına ilişkin aramalar da her geçen gün artış gösteriyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını ilgili internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.