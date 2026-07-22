Cumhuriyet Gazetesi Logo
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

22.07.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve başarı puanlarını merakla beklemeye başladı. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖL sınav sonuçlarına ilişkin aramalar da her geçen gün artış gösteriyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını ilgili internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

İlgili Konular: #açıköğretim #AÖL #Açık lise

İlgili Haberler

2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları
2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları Sınav stresi yaşamadan ya da ikinci üniversite okuyarak kariyerini desteklemek isteyenlerin ilk adresi olan Açıköğretim (AÖF, AUZEF ve ATA AÖF) programları için 2026 taban puanları ve kontenjan dinamikleri şekillendi. Hangi açıköğretim bölümü kaç puanla kapatıyor?
Hava Harp Okulu öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı: 1 öğrenci şehit oldu
Hava Harp Okulu öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı: 1 öğrenci şehit oldu Yalova’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
TYT ile tercih yapılacak bölümler neler? TYT puanı ile tercih edilecek 2 yıllık ön lisans bölümleri...
TYT ile tercih yapılacak bölümler neler? TYT puanı ile tercih edilecek 2 yıllık ön lisans bölümleri... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayı milyonlarca öğrenci tercih sürecini bekliyor. Peki, TYT ile tercih yapılacak bölümler neler? TYT puanı ile tercih edilecek 2 yıllık ön lisans bölümleri...