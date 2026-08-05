Açık Öğretim Lisesi'nin 1, 2 ve 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama adresini araştırıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Adayların puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmeyecek ve elde edilen sonuç en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacak.

Merkez Sınav Kurulu veya yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışında tutulacak ve kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanacak. Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda ise ilgili soru iptal edilmeyecek; doğru seçenek esas alınarak değerlendirmeye dahil edilecek.