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AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

28.07.2026 20:12:00
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Haber Merkezi
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AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve elde ettikleri başarı puanlarını merakla beklemeye başladı. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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