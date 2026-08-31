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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

31.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarında bugün son gün. Sınavlara katılan öğrenciler, 2026 AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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