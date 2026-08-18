Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınavına ilişkin kılavuz ve tarihleri açıkladı. Mezuniyet aşamasındaki veya kredi eksiğini tamamlamak isteyen öğrenciler, AÖL ek sınavının ne zaman yapılacağını, başvuruların nasıl gerçekleştirileceğini ve kimlerin sınava katılabileceğini araştırıyor. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınava kimler katılabilir? İşte ayrıntılar...

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınavı, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde, elektronik sınav (e-Sınav) yöntemiyle yapılacak.

AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan, MSÜ veya YÖS sonucuyla bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı elde eden ya da üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olmayan öğrenciler, ek sınava katılabilecek. YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav hakları sisteme tanımlanırken, diğer adaylar ek sınav hakkına sahip olup olmadıklarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

Ek sınav hakkı sistemde görünmeyen MSÜ veya YÖS kapsamında yerleşen ya da üniversitelerden kabul alan öğrencilerin ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor. Türkiye'de kayıtlı öğrencilerin yerleştirme sonuç belgesiyle en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne, yurt dışında kayıtlı öğrencilerin ise aynı belgeyle hbogm.acikogretim.aol@meb.gov.tr adresine başvurması gerekiyor.

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü değerlendirme yapacak ve şartları taşıyan öğrencilerin ek sınava katılma hakkı sisteme tanımlanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KDAR?

Ek sınava katılacak öğrenciler, 750 TL kayıt yenileme ücretini 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 17 Ağustos saat 23.59'a kadar yatırabilecek. Ödeme işlemleri MEB Ödeme Sistemi üzerinden kredi veya banka kartıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halkbank'ın ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Kayıt Yenileme İşlemleri

Öğrenciler, 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kendileri veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla tamamlayabilecek. Ücret muafiyeti bulunan öğrenciler işlemlerini halk eğitimi merkezi müdürlükleri veya MEBİM üzerinden, tutuklu ve hükümlü öğrenciler ise ceza infaz kurumlarındaki eğitim birimlerinde görevli öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

AÖL Ek Sınavı e-Sınav Randevusu

Sınav ücretini yatıran öğrencilerin, 18-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında ve 20 Ağustos saat 23.59'a kadar Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-Sınav randevusu almaları gerekiyor. Belirtilen tarihler içinde randevu oluşturmayan öğrenciler ek sınava katılamayacak.