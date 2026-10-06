Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin yakından takip ettiği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi. Yıl boyunca uygulanacak ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri netleşti. Peki, ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil kalktı mı? 2026-2027 ara tatil tarihleri...

2026-2027 BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre ara tatil uygulaması bu eğitim öğretim yılında da kesintisiz devam ediyor; yani Kasım ara tatili kalkmadı.

Birinci Dönem Ara Tatili Başlangıcı: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili Bitişi: 20 Kasım 2026 Cuma

Hafta sonlarının da araya girmesiyle birlikte öğrenciler, 14 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona eren toplam 9 günlük sonbahar molası yapacak. Okullarda ders zili yeniden 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çalacak.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ HANGİ TARİHLERDE?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla tamamlanacak. Ardından kış dönemi dinlenme molası olan sömestr tatili başlayacak:

Yarıyıl Tatili Başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi

Yarıyıl Tatili Bitişi: 5 Şubat 2027 Cuma

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından okullarda ikinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İlkbahar döneminde gerçekleştirilecek olan ikinci dönem ara tatili takvimi de netleşti:

İkinci Dönem Ara Tatili Başlangıcı: 8 Mart 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili Bitişi: 12 Mart 2027 Cuma