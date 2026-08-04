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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF bütünleme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF bütünleme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

4.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF bütünleme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı sonuç duyurusuna çevrildi. Sınavın ardından notlarını öğrenmek isteyen adaylar, "ATA AÖF büt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite eğitimini uzaktan sürdüren binlerce öğrenci için kritik bir basamak olan ATA AÖF bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç oturum halinde başarıyla gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, şimdi tüm gözler sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar... 

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?  

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanan bütünleme sınavı maratonu geride kaldı. Üniversitenin geçmiş dönem sınav takvimi ve işleyiş süreçleri dikkate alındığında, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanması bekleniyor. 

Beklenen Tarih Aralığı: Sınav sonuçlarının Ağustos ayının ortalarına doğru resmi olarak ilan edilmesi öngörülüyor. 

Soru ve Cevaplar Erişime Açıldı: Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 2 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandı; adaylar bu sayede tahmini net hesaplamalarını yapabildi. 

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?  

Sınav sonuçları açıklandığında öğrencilerin adresine posta yoluyla herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuçlar tamamen dijital platformlar üzerinden şu adımlarla öğrenilebilir: 

OBS Sistemi Girişi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (obs.ataaof.edu.tr) adresine T.C. kimlik numaranız ve kurumsal öğrenci şifrenizle giriş yapın. 

Sonuç Ekranı: Ana menü üzerinden "Sınav İşlemleri" sekmesine ve ardından "Sınav Sonuçları" bağlantısına tıklayın. 

Not Detayları: Katıldığınız derslere ait doğru-yanlış sayılarınızı, aldığınız puanları ve güncel harf notunuzu ekrandan detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.  

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BÜTÜNLEME SONUÇLARININ ARDINDAN SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte akademik takvimde yeni aşamalar devreye girecektir:

GANO (Genel Not Ortalaması) Güncellemesi: Büt notlarının sisteme yansıtılmasıyla birlikte öğrencilerin başarı durumları ve dönem/genel ortalamaları yeniden şekillenecek.

Mezuniyet ve İleriki Adımlar: Sınav sonuçlarıyla birlikte mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini başlatabilirken, kalan süreçler üniversitenin resmi duyuruları üzerinden takip edilebilecek.

İlgili Konular: #sınav #ATA AÖF #Bütünleme

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