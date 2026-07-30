Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), bahar dönemi bütünleme sınavlarının tarihlerini ve oturum saatlerini açıkladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Akademik takvime göre sınav oturumları ve saatleri şöyle:

I. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 09.30

II. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 14.00

III. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar, saat 15.00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme ulaşabilecek. Ardından "Sınav İşlemleri" menüsünden "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini seçerek belgelerini kolayca indirebilecek.