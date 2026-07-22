ATA AÖF bütünleme sınavına hazırlanan öğrenciler, 2026 yılı sınav tarihini ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2026 bütünleme sınavları, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30 ve 14.00'te yapılacak ilk iki oturumun ardından, 2 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek üçüncü oturumla tamamlanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF Bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi çaıklama gelidğinde haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme ulaşabilecek. Ardından "Sınav İşlemleri" menüsünden "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini seçerek belgelerini kolayca indirebilecek.