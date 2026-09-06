Yeni eğitim öğretim yılında ATA AÖF akademik takvimi ve sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz Dönemi ara (vize) sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde yapılacak sınavların tarihleri belli oldu.

Güz Dönemi

Ara (Vize) Sınavı: 21-22 Kasım 2026

21-22 Kasım 2026 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 9-10 Ocak 2027

9-10 Ocak 2027 Bütünleme Sınavı: 13-14 Şubat 2027

Bahar Dönemi