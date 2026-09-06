Yeni eğitim öğretim yılında ATA AÖF akademik takvimi ve sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Güz Dönemi ara (vize) sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde yapılacak sınavların tarihleri belli oldu.
Güz Dönemi
- Ara (Vize) Sınavı: 21-22 Kasım 2026
- Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 9-10 Ocak 2027
- Bütünleme Sınavı: 13-14 Şubat 2027
Bahar Dönemi
- Ara (Vize) Sınavı: 17-18 Nisan 2027
- Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 5-6 Haziran 2027
- Bütünleme Sınavı: 3-4 Temmuz 2027