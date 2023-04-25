AUZEF ara sınavları ne zaman başlıyor? AUZEF sınavları online mı olacak?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:12

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:12

AUZEF sınavlarına ilişkin beklenen açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi. AUZEF ara sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek. Sınavla dönem derslerinin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girilebilecek. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacak.



AUZEF ARA SINAVLARINA NEREDEN GİRİLİR?



2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

