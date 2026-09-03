AUZEF kayıt yenileme başladı mı? 2026-2027 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz yarıyılı kayıt yenileme süreci başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman sona erecek ve nasıl yapılacak?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Kayıt Yenileme Tarihleri: 31 Ağustos 2026 - 20 Eylül 2026

Ders Seçim İşlemleri: 21 Eylül 2026 - 23 Eylül 2026

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 24 Eylül 2026 - 28 Eylül 2026

Üstten Ders Alma Tarihleri: 24 Eylül 2026 - 28 Eylül 2026

Kayıt yenileme işlemlerinin belirtilen tarihler içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemi ödeme odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. İşleminizi eksiksiz tamamlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Referans Numarası Alın: aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) -> Harç Bilgileri bölümüne geçerek ödeme yapacağınız Referans Numarası ve ücret tutarını görüntüleyin.

Öğrenim Ücretini Ödeyin: Alınan referans numarası ile Halkbank şubelerinden/ATM'lerinden veya AKSİS otomasyon sistemi üzerinden kredi/banka kartınızla online ödemenizi yapın.

Ders Seçim Sürecini Takip Edin: Ödemesini gerçekleştiren öğrencilerin ders seçim işlemleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ödeme sonrası durumunuz "Devamlı Öğrencer" olarak güncellenir.

Ders Kontrolü ve Ekle-Sil: Dersler yüklendikten sonra AKSİS üzerinden ders listenizi kontrol edin. Üstten ders alma veya ders değiştirme taleplerinizi 24 - 28 Eylül 2026 tarihleri arasında "Ders Ekle/Sil" ekranından yapabilirsiniz.