Cumhuriyet Gazetesi Logo
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi?

18.08.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi?

2025-2026 Eğitim yılının AUZEF sınavları uygulandı. Bugünlerde ise mezuniyete 3 ders sınavının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026 AUZEF 3 Ders Sınavı'nın ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. Mezuniyet için en fazla üç başarısız dersi kalan binlerce öğrenci, 2025-2026 akademik yılı 3 Ders Sınavı takvimine odaklandı. Peki, AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi? İşte ayrıntılar...

Image

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 3 Ders Sınavı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAV BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için Mezuniyete Üç Ders Sınavı başvuruları, 10 Ağustos 2026 saat 11.00'de başlayıp 17 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Mezuniyet için en fazla 3 FF dersi bulunan öğrenciler sınava başvurabilirken, FF dersi bulunmayan ancak AGNO'su 2.00'nin altında olan öğrenciler de en fazla 3 DC/DD dersinden sınava girebilecek.

Başvurusu onaylanan öğrenciler, ders materyallerine https://aksis.istanbul.edu.tr/ → ÖYS üzerinden ulaşabilecek. Mezuniyete Üç Ders Sınavı kapsamında ders materyallerine AUZEF Mobil uygulamasından erişim sağlanamayacak, materyallere internet tarayıcısı üzerinden ulaşılması gerekecek.

İlgili Konular: #sınav #İstanbul üniversitesi AUZEF #üç ders

İlgili Haberler

AÖL ek sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınava kimler katılabilir?
AÖL ek sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınava kimler katılabilir? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavı için geri sayım başladı. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınava kimler katılabilir?
2026 KYK başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
2026 KYK başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt sürecinin yaklaşmasıyla birlikte gözler 2026-2027 dönemi KYK yurt başvurularına çevrildi. Peki, 2026 KYK başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları neler?
2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları neler?