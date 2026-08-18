İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026 AUZEF 3 Ders Sınavı'nın ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. Mezuniyet için en fazla üç başarısız dersi kalan binlerce öğrenci, 2025-2026 akademik yılı 3 Ders Sınavı takvimine odaklandı. Peki, AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav başvuruları bitti mi? İşte ayrıntılar...

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 3 Ders Sınavı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAV BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için Mezuniyete Üç Ders Sınavı başvuruları, 10 Ağustos 2026 saat 11.00'de başlayıp 17 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Mezuniyet için en fazla 3 FF dersi bulunan öğrenciler sınava başvurabilirken, FF dersi bulunmayan ancak AGNO'su 2.00'nin altında olan öğrenciler de en fazla 3 DC/DD dersinden sınava girebilecek.

Başvurusu onaylanan öğrenciler, ders materyallerine https://aksis.istanbul.edu.tr/ → ÖYS üzerinden ulaşabilecek. Mezuniyete Üç Ders Sınavı kapsamında ders materyallerine AUZEF Mobil uygulamasından erişim sağlanamayacak, materyallere internet tarayıcısı üzerinden ulaşılması gerekecek.