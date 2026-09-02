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AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?

AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?

2.09.2026 12:36:00
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Haber Merkezi
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AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi açıklandı. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?
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2026-2027 eğitim öğretim yılı AUZEF akademik takvimi açıklandı. Güz ve Bahar dönemlerine ait vize ve final sınavlarının tarihleri de belli oldu. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

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AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi vize sınavlarıv 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF  BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara sınav ve bitirme sınavlarının tarihleri belli oldu.

AUZEF Güz Dönemi Sınavları

  • Ara Sınav (Vize): 7-8 Kasım 2026
  • Bitirme Sınavı (Final): 26-27 Aralık 2026

AUZEF Bahar Dönemi Sınavları

  • Ara Sınav (Vize): 24-25 Nisan 2027
  • Bitirme Sınavı (Final): 12-13 Haziran 2027
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