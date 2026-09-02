AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AUZEF akademik takvimi açıklandı. Güz ve Bahar dönemlerine ait vize ve final sınavlarının tarihleri de belli oldu. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi vize sınavlarıv 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara sınav ve bitirme sınavlarının tarihleri belli oldu.
AUZEF Güz Dönemi Sınavları
- Ara Sınav (Vize): 7-8 Kasım 2026
- Bitirme Sınavı (Final): 26-27 Aralık 2026
AUZEF Bahar Dönemi Sınavları
- Ara Sınav (Vize): 24-25 Nisan 2027
- Bitirme Sınavı (Final): 12-13 Haziran 2027