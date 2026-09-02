AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AUZEF akademik takvimi açıklandı. Güz ve Bahar dönemlerine ait vize ve final sınavlarının tarihleri de belli oldu. Peki, AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? 2026-2027 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi vize sınavlarıv 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara sınav ve bitirme sınavlarının tarihleri belli oldu.

AUZEF Güz Dönemi Sınavları

Ara Sınav (Vize): 7-8 Kasım 2026

7-8 Kasım 2026 Bitirme Sınavı (Final): 26-27 Aralık 2026

AUZEF Bahar Dönemi Sınavları