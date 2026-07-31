BAU Hub Invest Yatırım Programı kapsamında 2 yılda 200 milyon Türk lirası tutarında yatırım desteği

Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Hub Invest Yatırım Programı kapsamında yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan girişimcilere 2 yılda 200 milyon Türk lirası tutarında yatırım desteği sağlayacak programı başlattı.

Programın tanıtımında konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bugün dünyanın en büyük firmaları durumuna gelen kuruluşların küçük bir garaj, yurt odası, üniversitede kurulduğunu belirterek, bunların başarısında destek almalarının katkı sağladığına vurgu yaparak “İş arayan değil, kendi girişimini kuran gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yatırımcı teknoloji firmaları işbirliğiyle gerçekleşecek program ilk yılında, yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleriyle programa başvuru yapacak BAU öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri için olacak. Ancak program, ilerleyen dönemlerde üniversite dışındaki nitelikli girişim iş fikri olanlara da açılacak.