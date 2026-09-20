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BESYO tercihleri ne zaman, başladı mı? 2026-2027 BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı?

BESYO tercihleri ne zaman, başladı mı? 2026-2027 BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı?

20.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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BESYO tercihleri ne zaman, başladı mı? 2026-2027 BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı?

BESYO tercih tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Spor Bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan 2026 ÖZYES sürecinin ardından gözler tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrilirken, tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor.
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BESYO tercih tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Spor Bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan 2026 ÖZYES sürecinin ardından gözler tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrilirken, tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Spor Bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adaylar için ÖSYM tarafından 2026 ÖZYES düzenlendi. ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Sınavlar ise 15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM, 2026 ÖZYES sonuçlarını 9 Eylül 2026 tarihinde açıkladı.

ÖSYM'nin güncel sınav takviminde 2026 ÖZYES için tercih tarihleri henüz açıklanmış görünmüyor. Bu nedenle adayların tercih sürecine ilişkin ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor.

2026-2027 BESYO TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 ÖZYES'e ilişkin sınav kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kılavuzu adayların erişimine sunuldu. Ancak sınav kılavuzu ile tercih döneminde yayımlanacak tercih bilgileri aynı belge olarak değerlendirilmemeli.

Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih duyurusu ve tercih bilgilerini takip etmesi gerekiyor.

BESYO TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

BESYO olarak bilinen Spor Bilimleri programlarına ilişkin yerleştirme süreci ÖZYES kapsamında ÖSYM tarafından yürütülüyor. Tercihlerin açılması halinde adaylar işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

ÖSYM, 2026 ÖZYES başvurularında da işlemlerin AİS üzerinden bireysel olarak yapılacağını açıklamıştı.

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