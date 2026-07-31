Bilgi Üniversitesi'nden öğrenciler için kapsamlı tercih günleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrenciler için Santralistanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde “tercih günleri” düzenliyor.

Aday öğrenciler, üniversitenin sunduğu eğitim olanakları, kampüs yaşamı ve tercih süreci hakkında BİLGİ danışmanlarıyla bire bir görüşmeler yapacak, akademislenler tarafından düzenlenecek fakülte seminerlerine katılarak ilgilendikleri bölüm ve fakültelere ilişkin kapsamlı bilgi edinebilecek.

Üniversitenin yaklaşık 20 bin öğrencisi ve 70 binden fazla mezunu bulunduğunu hatırlatan kurum yetkilileri, şu bilgileri verdi: “BİLGİ, üç kampüsünde sekiz fakülte, bir yüksekokul, iki meslek yüksekokulu ve üç enstitüsüyle 150’yi aşkın lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor.

‘Yaparak öğrenme’ yaklaşımını benimseyen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, yalnızca sınıf ortamında değil, gerçek hayatla iç içe deneyim kazanarak eğitim alıyor. Bu model sayesinde öğrenciler, seçtikleri alanda mesleki yetkinlik geliştirmenin yanı sıra sektörle işbirliği içinde projelere katılabiliyor ve kendi girişimlerini hayata geçirme şansı buluyor. BİLGİ’nin 40’ı aşkın ülkede 450’den fazla üniversiteyle öğrenci değişimleri, ortak programlar ve proje işbirlikleri var. ”