BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlarken, sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler de izlenecek adımları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda yürütülen süreçte kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve itiraz başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, öğrenim gördükleri okulların bağlı bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve ilgili merkezlerin duyurularının yakından takip edilmesi önem taşıyor.

BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sonuçlara yönelik itiraz başvuruları, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-İtiraz” sistemi üzerinden gerçekleştirildi. eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan modül aracılığıyla yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci başlatılırken, sonuçların yine aynı platform üzerinden takip edilebileceği belirtildi.