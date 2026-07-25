MEB-AGS, ÖABT, hafta sonu sınavları başlıkları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, adaylar yalnızca sınav içeriklerini değil sınav günü uygulanacak kuralları da araştırıyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 25-26 Temmuz 2026 hangi sınavlar var?

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

ÖSYM sınav takvimine göre bu hafta sonu MEB-AGS, ÖABT sınavları yapılacak.

25 TEMMUZ CUMARTESİ SINAV VAR MI?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde 25 Temmuz Cumartesi günü merkezi olarak uygulanacak herhangi bir sınav bulunmuyor.

MEB-AGS SINAVI NE ZAMAN, SATA KAÇTA?

Sınav tarihi: 26 Temmuz 2026 Pazar

Başlangıç saati: 10.15

Son bina giriş saati: 10.00

Sınav süresi: 110 dakika

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, aynı günün ikinci oturumu olarak saat 14.45’te başlayacak. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

ÖABT sınav süresi adayların başvurduğu öğretmenlik alanına göre 70 veya 90 dakika olacak. Testte adayların kendi branşlarına ilişkin alan bilgileri ölçülecek.