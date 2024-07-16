Cumhuriyet kapatılma iddiasını gündeme getirmişti. Bakanlık geri adım attı.

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:54

Gazetemiz, Mamak Fen Lisesi'nin bir katında faaliyetlerini yürüten ve önemli projelere imza atan Mamak Cezeri Bilim Sanat Merkezi'nin kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddiasını gündeme getirmişti.İddialara göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de kapanmasını istediği bilim sanat merkezi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mamak Cezire Bilim Sanat Merkezi kapatılmasını Bakanlığın bekletmeye aldığı bilgisi ulaştı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte takibe ve mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.