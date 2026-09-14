Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan öğrenciler, okulla ilgili ilk izlenimlerini paylaştı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrenim görmeye hak kazanan 114 öğrenci, uyum programıyla okuldaki yaşamlarına ilk adımı attı. 46 ilden gelen öğrenciler ve aileleri, okuldaki akademik ve sosyal yaşamı yakından tanımaları için düzenlenen etkinliklere katıldı.

Teknoloji destekli eğitim ortamını tanıyan öğrenciler, Türkçe, İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra görsel sanatlar, drama ve koro çalışmalarında yer aldı. Darüşşafaka’nın önemli öğrenme alanlarından biri olan kütüphaneyi de gezen öğrenciler, “Hayalden Gerçeğe” planetaryumunda gökyüzünü inceledi.

Açık hava etkinlikleri, karnaval, sinema, kutu oyunları gibi programlarla öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de yeni arkadaşlıklar kurmaları desteklendi. Uyum programında veliler için de okuldaki eğitim ve yatılı yaşamı tanımalarına yönelik çalışmalar yapıldı.

‘YATAKHANEYİ SEVDİM’

Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan Selenay Yılmaz, okula ilk geldiğinde ailesinden ayrılacağı için üzüldüğünü ama bu duygusunun bir gün içinde tamamen değiştiğini anlattı. Selenay, “Okulda en sevdiğin yer neresi” sorusunu ise “En sevdiğim yer arkadaşlarımla beraber kaldığım yatakhane. Orada arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum” diye yanıtladı.

‘YATILI OKUMAK GÜZEL’

Pelinsu Yıldız en çok müzik sınıfını ve atölyeleri sevmiş ama “okulun her yeri birbirinden güzel” demeyi de ihmal etmedi. Yatılı okumanın çok güzel olduğunu söyleyen Pelin Su “Yalnız olsaydım kötü hissedebilirdim ama burada beni yalnız bırakmayan çok iyi arkadaşlarım var. O yüzden çok mutluyum” dedi.

‘DİSİPLİNİ ÖĞRENİYORUZ’

Bilim insanı olmak isteğini anlatan Mehmet Akif Yüce’nin okulla ilgili ilk izlenimleri de şöyle:

“Yatılı bir okulda kalmak bence güzel bir şey çünkü ailemizden uzakta kendi ayaklarımız üzerinde durarak disiplinli olmayı öğreniyoruz. Hem de birlikte bir kardeşlik duygusuyla büyüyoruz.”