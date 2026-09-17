DGS ek tercih ne zaman 2026? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. İlk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez DGS ek tercih tarihleri yer aldı. 2026-DGS yerleştirmelerinde 15 bin 873 kontenjanın boş kaldığı bildirildi.

2026 DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

17 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM, 2026-DGS ek tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Bu nedenle DGS ek tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı şu an için belli değil. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve başvuru şartlarının netleşmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hayır. 17 Eylül 2026 itibarıyla 2026-DGS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmış değil. Kılavuz yayımlandığında adaylar boş kontenjanları, tercih koşullarını ve ek yerleştirme sürecinin tarihlerini ÖSYM üzerinden öğrenebilecek.

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme hakkının kimler tarafından kullanılabileceği, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-DGS ek yerleştirme kılavuzunda kesinleşecek. Adayların tercih işlemlerinden önce kılavuzdaki başvuru ve yerleştirme koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

2026 DGS'DE KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklanan verilere göre 15 bin 873 kontenjan boş kaldı. Bu kontenjanların hangi üniversite ve bölümlerde bulunduğu ise ek yerleştirme sürecine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak bilgilerle netleşecek.