İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimiyle birlikte DGS sonuç tarihi netlik kazandı. Takvime göre 2026 DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 13 Ağustos 2026'da ilan edilecek olan sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Sonuç bilgisine ulaşmak için ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresine giriş yapılması gerekiyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS puan kartlarına ve doğru-yanlış sayılarına anında erişim sağlayabilecek.