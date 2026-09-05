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DGS tercih sonuçları açılandı mı? 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları açılandı mı? 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

5.09.2026 17:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DGS tercih sonuçları açılandı mı? 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 DGS tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, DGS tercih sonuçları açılandı mı? 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM’den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları açılandı mı? 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için adayların bekleyişi devam ediyor.

ÖSYM tarafından henüz resmi bir sonuç tarihi paylaşılmazken, geçmiş yıllardaki tercih ve yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların 7-8 Eylül 2026 tarihleri civarında açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili “DGS Yerleştirme Sonuçları” duyurusuna ulaşabilecek.

Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek. Adaylar bu ekran üzerinden yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini görüntüleyebilecek.

DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

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