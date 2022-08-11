DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS kontenjanları ve taban puanları...

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:33

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sonuçları beklenenden erken sürede erişime açıldı. Adaylar şimdi de 'tercih kılavuzu yayımlandı mı?' sorusuna cevap arıyorken, halihazırda DGS kontenjanları ve puanları da merak konusu...

İşte, DGS tercih dönemiyle alakalı merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili ayrıntıların ÖSYM tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlanacak olan DGS Tercih Kılavuzu ile taban puanlar ve kontenjanlarda netlik kazanacak. Geçen senenin tercih kılavuzu ise şöyle;

İşte 2021 Yılının Tercih Kılavuzu

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzundan faydalanacaklar.