Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul 65. sırada

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan “QS En İyi Öğrenci Şehirleri 2027” sıralamasında, Türkiye’den listeye giren iki şehir geçtiğimiz yıllara göre geriledi.

Sıralama, şehirleri altı kategoride değerlendiriyor: üniversitelerin kalitesi, şehrin cazibesi, işveren ilgisi, ekonomik uygunluk, öğrenci profilinin çeşitliliği ve öğrencilerin kendi görüşleri.

Sıralamaya girebilmek için bir şehrin nüfusunun 250 binin üzerinde olması ve QS Dünya Üniversite Sıralaması 2027’de en az iki üniversitesinin yer alması gerekiyor.

Listede, İstanbul 65. sırada, Ankara ise 90. sırada yer aldı. İstanbul üç sıra, Ankara ise sekiz sıra geriledi.

Seul’un birinci olduğu sıralamada Tokyo ikinci, Londra üçüncü, Melbourne dördüncü ve Münih beşinci sırada yer aldı.