Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül 2026'da gerçekleştirilen e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, e-YDS 2026/10 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2026/10 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

E-YDS 2026/10 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

E-YDS 2026/10 SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.