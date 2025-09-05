Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesinden yüzde 40'lık KYK zammına tepki: Eğitimden kopuşa neden olur

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları geçen yıla göre, yüzde 40 zamlandı. Artışla beraber üniversite öğrencileri ve ailelerinin sırtına bir yük daha bindi. Geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler için barınma krizi daha da derinleşti. Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale artan yurt fiyatlarına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Devlet yurtlarının, öğrenciler için yalnızca bir konaklama alanı değil; aynı zamanda eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olan sosyal devlet uygulaması olduğunu belirten Kale, her geçen gün artan enflasyon, kiralar ve temel yaşam giderleri karşısında KYK yurtlarının öğrenciler için son sığınak durumunda olduğunu söyledi. Kale, bu alanın da ticarileştirilmesinin; öğrencileri ya özel yurtlara mecbur bırakacağını ya da sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlayacağını ifade etti.

"EKONOMİK ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"

Yapılan zammın anayasayla güvence altına alınan eğitim ve barınma hakkına aykırı olduğunu vurgulayan Kale, zammın ekonomik adaletsizliği daha da derinleştireceğini, dar gelirli öğrencilerin üniversite eğitiminden kopmasına neden olacağını belirtti.

"Gençlerimizin eğitim hakkına vurulan her darbe, ülkemizin geleceğine vurulan darbedir. Bu bağlamda KYK'yı zam kararını geri çekmeye ve öğrencilerimizin insanca yaşam hakkını korumaya davet ediyoruz" diyen Kale taleplerini ise şu ifadelerle açıkladı:

"KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 40’lık zam kararı derhal geri alınmalıdır.

Yurtlardaki kontenjan, fiziki koşullar ve hizmet kalitesi iyileştirilmelidir.

Yükseköğretim öğrencilerinin barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına yönelik kamusal destekler artırılmalıdır.

Bu tür kararlar alınırken, öğrenci temsilcileri ve ilgili sendikalarla istişare edilmelidir."