Eğitim-İş'ten AGS'deki 'hata' üzerine açıklama: 'Öğretmenlerin geleceği bu ciddiyetsizliğe teslim edilemez!'

Eğitim-İş Genel Merkezi, sonuçlarının yanlış açıklandığı iddia edilen 2026-MEB-AGS'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Öğretmenlerin geleceği bu ciddiyetsizliğe teslim edilemez" başlığıyla yapılan açıklamada "Sınav binasına giriş için belirlenen saati birkaç saniye geçiren adaya dahi hiçbir esneklik tanımayan, başvuru işlemlerindeki en küçük eksikliğin bütün sorumluluğunu yükleyen ÖSYM, yüz binlerce öğretmenin puanını yanlış hesaplamıştır. Adaydan her kurala eksiksiz uymasını isteyen bir sınav kurumu, 2026 yılında yapılan sınavı 2025 yılının soru dağılımıyla değerlendirmiş; sonuçları gerekli kontrolleri yapmadan açıklamış, hata adaylar tarafından fark edilince de sistemi erişime kapatmıştır. Böylesine ağır bir kurumsal ciddiyetsizlik, birkaç cümlelik teknik açıklamayla geçiştirilemez" denildi.

Buradaki sorumluluğun yalnızca ÖSYM'ye de yüklenemeyeceği belirtilen açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve istihdam sistemini Milli Eğitim Akademisi üzerinden yeniden kurmuş; üniversite mezunu öğretmenlerin geleceğini bu sınavın sonucuna bağlamıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, ÖSYM’nin hesaplama hatası kadar MEB’in kurduğu Akademi modelinin öğretmenleri nasıl kırılgan, belirsiz ve denetimsiz bir sürece mahkum ettiğini de göstermektedir" ifadeleri kullanıldı

Eğitim-İş'in Milli Eğitim Akademisi'ne gündeme geldiği ilk günden beri itiraz ettiği hatırlatılan açıklama "Çünkü eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenleri yeniden 'öğretmen olmaya hazırlama' iddiasıyla kurulan Akademi; üniversitelerin öğretmen yetiştirme işlevini aşındıran, diplomayı değersizleştiren ve öğretmen istihdamını Bakanlığın siyasi ve idari denetimine daha fazla bağlayan bir yapıdır. Öğretmenlerin önüne yeni bir sınav, yeni bir eleme ve yeni bir bekleme süreci koyan bu sistemin ne kadar sorunlu yürütüldüğü, 2026 Akademi Giriş Sınavı’nın sonuçlarında bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır" ifadeleriyle tamamlandı.