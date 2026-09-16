Eğitimde yine plansızlık: 73 yıllık okul boşaltıldı

Ankara Mamak'ta yaklaşık 300 öğrencinin okuduğu Abidinpaşa İlkokulu, eğitim öğretim dönemi başlamasının ardından “binada güçlendirme ve onarma” denilerek boşaltıldı. 16 öğretmen norm fazlası durumuna düştü. Öğrencilerden bazıları başka okula yerleştirilirken, bazıları boşta kaldı. Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube, boşaltılan 73 yıllık Mamak Abidinpaşa İlkokulu önünde velilerle birlikte açıklama yaptı. Öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi gerektiğini söyleyen şube başkanı Mehmet Aydoğdu, “Mamak'taki okul binaları kamu yararına uygun kullanılsın. Boş derslikler dururken çocukları dağıtmayın. Sorunu öğrencide değil plansızlıkta arayın” dedi.

'ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI BÜROKRATLARIN İNSAFINA BIRAKILAMAZ'

“İlçe ve il milli eğitim müdürlüğünün, bakanlığın gözü kör mü kulağı sağır mı?” sorularını yönelten Aydoğdu, “Abidinpaşa İlkokulu'nda çocukların eğitim hakkı bürokratların insafına bırakılamaz. Bir binanın onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duyması, çocukların okullardan koparılmasını ve eğitim sisteminin parçalanmasını gerektirmez. Mevcut boş dersliklerin değerlendirilmesi mümkündür. Şu anda Nazım Belger İlkokulu buraya 600 metre uzaklıkta. Git oraya yerleştir. Bu kadar basit. Ankara bir boş yer kalmadı. Bu öğretmenleri nereye göndereceksiniz?” ifadelerini kullandı.

İL MİLLİ EĞİTİME DİLEKÇE SUNULDU

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden veliler ise, “Derdimiz, çocuklarımızın öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından ayrılmamasıydı. Bir öğrencinin aynı anda okulunun, arkadaşının ve öğretmeninin değişmesi pedagojik olarak ne kadar doğru? Okulun önemi yok. Çocuklarımızın arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Veliler, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de dilekçe sundu. Dilekçede veliler Nazım Berger İlkokulu ve Ahmet Hızal İlkokulu’ndaki boş sınıflarının tespitinin yapılarak Abidinpaşa İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini birlikte sürdürebilmeleri amacıyla kullanılmasını, okulun geleceğine ilişkin öğrenci ve velilere açık bilgilendirme yapılmasını, süreç nedeniyle öğrencilerin eğitim hakkının ve öğretmenleriyle kurdukları bağın zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.