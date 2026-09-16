Eğitimden açlık manzaraları: Okulda yoksul öğrenciler için 'askıda tost' kampanyası başlattılar

Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken öğrencilerin başlıca sorunlarından biri haline gelen beslenme yetersizliği karşısında iktidarın adım atmaması, yurttaşları sorunu kendi yollarıyla çözmeye itiyor. Buna ilişkin örneklerden biri de Sivas'ta görüldü.

Sivas'ta kent merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nda kantin işletmeciliği yapan Ümit Alpan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda Tost" uygulaması yürütüyor.

3 yıldır devam eden uygulamada, ihtiyacı olan öğrencilerin kantin ücreti eğitim öğretim sezonu boyunca "durumu iyi" olanlar tarafından karşılanıyor. Okul yönetimi tarafından belirlenen öğrenciler okul dönemi boyunca ücretsiz öğünden faydalanıyor.

Kantin işletmecisi Ümit Alpan, "Dünyadaki en güzel yer bir çocuğun kalbidir diyerek tam 2 yıldır bir çocuğun tebessümüne gölge düşmesin, hiçbir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım. Bugün dostlarımızın desteğiyle askıda tost kampanyamızın 3'ncü yılı oldu. 2 sene önce yaptığımızda neredeyse geçen senenin ilk yarısına kadar yetecek askıda tostlarımızı toplamıştık. Veren elin alan eli görmediği bu sessiz dayanışmayla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Ben bu kampanyayı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Eşimden, dostumdan, yurt dışındaki dostlarımızdan çok güzel bir destek var. Bizim askıda tost verdiğimiz öğrencilerimiz belli bu öğrencilerin velilerine bilgi veriyoruz. Öğrencimiz kimse görmeden herkes gibi gelip sıraya giriyor yiyeceğini alıyor" dedi.